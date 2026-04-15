Суд оставил под арестом подростка, убившего учительницу в Пермском крае

Пермский краевой суд не удовлетворил жалобу защиты подростка, убившего учительницу русского языка и литературы около школы в городе Добрянка, и оставил фигуранта под арестом.

Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

— Пермский краевой суд не нашел оснований для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу 17-летнему подростку, нанесшему ножевые ранения педагогу. Он останется в СИЗО до 7 июня, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Школьник напал на учительницу 7 апреля. Парень подкараулил ее на крыльце школы №5 и несколько раз ударил женщину ножом. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли. Нападавшего задержали.

Следователи завели уголовное дело. В ходе допроса подросток признал вину. Он объяснил, что напал на учительницу, так как она его якобы «гнобила». Существует и другая версия произошедшего. Подросток мог убить женщину из-за того, что она не допустила его до экзамена по русскому языку.