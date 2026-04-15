Пенсионер застрелил из ружья своего сына в квартире в центре Москвы

Пенсионер поссорился со своим сыном в квартире дома в Товарищеском переулке в центре Москвы и застрелил его из ружья.

© Столичный СК / Telegram

Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— По данным следствия, в вечернее время 14 апреля 2026 года фигурант 1949 года рождения, находясь в квартире жилого дома, расположенного в Товарищевском переулке в городе Москве, в ходе бытового конфликта произвел не менее одного выстрела из ружья ИЖ-12 в своего сына 1973 года рождения, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина умер до приезда медиков. Его отца задержали. Пенсионеру в скором времени предъявят обвинение. Следователи работают над сбором доказательств по делу.

В конце декабря 2025-го житель Красногорска поссорился с матерью и до смерти ее избил. Мужчина не стал скрываться от следствия и сам явился в полицию. В его отношении завели уголовное дело, подозреваемый признал вину. В апреле этого года его осудили на восемь лет.