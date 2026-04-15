Пассажир российского самолета занимался непристойностями при ребенке и попал в тюрьму

В России пассажир самолета занимался непристойностями при спящем рядом незнакомом ребенке и попал в тюрьму на пять лет. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Известно, что инцидент произошел на борту рейса из Москвы в Южно‑Сахалинск осенью 2024 года. Пьяный 40-летний мужчина из Оренбургской области сидел на своем месте и совершал действия сексуального характера. Его случайным попутчиком оказался ребенок, который в тот момент спал. Другой пассажир попытался остановить нарушителя, в результате чего между ними разгорелся конфликт.

Суд признал вину мужчины и отправил его в колонию общего режима. Ему также придется выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей и 200 тысяч рублей в качестве компенсации матери несовершеннолетнего.

