Совершивший жестокую расправу мигрант вернулся в Россию

Следственный комитет России по Краснодарскому краю завершил расследование резонансной расправы, совершенной в Анапе в 2019 году. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Обвинение предъявлено 30-летнему иностранцу, который на момент преступления работал помощником по хозяйству у 65-летнего местного жителя.

В марте 2019 года пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружили правоохранители. Подозреваемый скрылся, и его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Как установило следствие, между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого помощник нанес начальнику не менее 10 ударов руками и ногами по голове и телу. Затем он заклеил пенсионеру рот кляпом, замотал тело в ковер, перетянул ремнями и отнес в подвал. Из дома злоумышленник похитил ювелирные украшения и 10 тысяч долларов.

Долгие годы фигурант оставался неуловимым. Однако следователи-криминалисты, работающие по «холодным» делам, вновь проанализировали материалы и обновили данные о розыске. В результате мужчину задержали на границе с Казахстаном и экстрадировали в Россию. При допросе он дал признательные показания и на месте рассказал, как все произошло.

Сейчас обвиняемый арестован. Следствие продолжается.

