Пенсионер задержан в Москве по подозрению в убийстве сына из двустволки

В столице задержан пожилой мужчина, подозреваемый в убийстве сына из охотничьего ружья, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице. «По данным следствия, вечером 14 апреля 2026 года фигурант 1949 года рождения, находясь в квартире в Товарищеском пер., в ходе бытового конфликта произвел не менее одного выстрела из ружья ИЖ-12 в своего сына 1973 года рождения. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», – сказали в ведомстве.

Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следователи осмотрели место преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.