Жителей Стерлитамака напугали звуки взрывов

Жители Стерлитамака в Республике Башкортостан сообщили о звуках, похожих на взрывы. Об этом сообщает новостной портал Ufa1.ru.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что слышали хлопки в черте города. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев уточнил, что звуки взрывов раздались в промышленной зоне. После случившегося произошел пожар. На опубликованном каналом видео можно увидеть поднявшийся в небо столб черного дыма.

По данным «Осторожно, новости», незадолго до этого в небе над Стерлитамаком сняли пролет дронов. Официальных комментариев от представителей властей города или правоохранительных органов о том, что конкретно произошло, пока не поступало.

В октябре прошлого года взрыв произошел на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, который производит боеприпасы и взрывчатку. В результате один из цехов площадью 2100 квадратных метров получил серьезные повреждения, два этажа здания обвалились. Пострадали как минимум восемь человек.Причиной взрыва назвали превышение безопасной концентрации взрывоопасных паров в установке из-за нарушения пропорций концентрации смеси.