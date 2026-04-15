В Оренбурге ребенок провалился в колодец, гуляя возле дома

В Оренбурге малолетний ребенок гулял возле дома и провалился в колодец. Об этом сообщает UTV.

Инцидент произошел 14 апреля на улице Автомобилистов в районе дома №13. Малолетние дети крутились возле незакрепленного люка и в какой-то момент один из них рухнул внутрь колодца.

Взрослые среагировали без промедления — мать ребенка и оказавшиеся рядом очевидцы оперативно вызволили пострадавшего из люка. Предварительно, мальчик серьезно не пострадал.

До этого ребенок бежал по двору дома в Тюмени и провалился в колодец. Прохожие быстро вытащили ребенка наружу. По словам местных жителей, причиной случившегося стало отсутствие должного крепления крышки колодца.