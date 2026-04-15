Священника в Гане арестовали за попытку заживо закопать младенца
В ганийской деревне Абофрем был арестован священник Ричмонд Акваси Фримпонг, который пытался провести похоронный обряд над живым младенцем. Об этом сообщило издание Ghana Web.
Спасти пятимесячную девочку удалось благодаря Уинфреду Агба. Он сообщил, что около 11 часов вечера по местному времени заметил на мусорной свалке священника и его сообщника с младенцем. Заподозрив неладное, он проследил за ними и стал свидетелем попытки закопать ребенка заживо, после чего сразу поднял тревогу.
В настоящее время девочка госпитализирована. По словам помощника главы деревни Наны Яу Баду, священник ввел его в заблуждение, заявив, что ребенок уже мертв и его необходимо похоронить. Фримпонг и его сообщник были задержаны, сообщается в публикации.
До этого житель Марокко закопал заживо француженку во время их первого свидания. По словам мужчины, их разговор шел хорошо, но в какой-то момент девушка упала и потеряла сознание. Не проверив ее состояние, он решил избавиться от тела и закопал девушку в саду около своего дома.