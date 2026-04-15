Приставы взыскивают с убийцы «колбасного короля» 6,4 миллиона рублей

Судебные приставы принудительно взыскивают почти 6,4 миллиона рублей с Александра Мавриди, который убил владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, прозванного «колбасный королем».

Об этом в среду, 15 апреля, стало известно из судебных документов.

Мавриди и еще один соучастник убийства расправились с мужчиной 1 ноября 2020 года. Маругова застрелили из арбалета. Позднее обоих подозреваемых задержали.

Впоследствии Мавриди отправили в ИВС в Подмосковье, откуда ему удалось сбежать. Однако его поймали и по совокупности преступлений осудили на 20 лет. Он отбывает срок в колонии строгого режима.