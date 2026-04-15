Россиянин жестоко расправился со своими гостями по одной причине

Житель Тюменской области по имени Владимир стал фигурантом уголовного дела после того, как в ходе застолья он нанёс смертельные ножевые ранения двум своим гостям. Как сообщила объединённая пресс-служба судебной системы региона, трагический инцидент произошёл 5 февраля в квартире подсудимого, где собралась компания для распития спиртных напитков. Вместе с хозяином дома находились двое приглашённых — мужчина по имени Николай и женщина по имени Мария.

Вечером того же дня между подсудимым и его гостями на почве ревности вспыхнула ссора. Обстоятельства, предшествовавшие конфликту, в сообщении суда не раскрываются, но известно, что Владимир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не смог совладать с эмоциями. В ходе выяснения отношений он взял нож и нанёс первый удар Николаю, который в тот момент лежал на диване. Оружие попало в область живота, причинив потерпевшему тяжёлое телесное повреждение.

На этом подсудимый не остановился. Сразу после расправы над Николаем Владимир перенёс агрессию на Марию. Он нанёс женщине удар ножом сзади в область грудной клетки. Это ранение оказалось смертельным: от полученной травмы Мария скончалась на месте происшествия до прибытия медиков. Что касается Николая, то, несмотря на тяжесть травмы, ему удалось выжить. Однако информацию о его текущем состоянии и степени тяжести причинённого вреда здоровью в пресс-службе не уточнили.

После совершения преступления Владимир не пытался скрыться с места происшествия и впоследствии полностью признал свою вину в содеянном. Следствие квалифицировало его действия как убийство и покушение на убийство. Суд, учитывая признательные показания подсудимого, а также все обстоятельства произошедшего, включая состояние алкогольного опьянения и бытовой характер конфликта, избрал ему меру пресечения.

Теперь Владимиру грозит длительное лишение свободы. В объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области добавили, что уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.