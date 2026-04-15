Тело мужчины извлекли из-под завалов после ЧП на пороховом заводе в Казани

В результате происшествия на пороховом заводе в Казани погиб мужчина.

Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

— Ночью из-под завалов извлекли мужчину, к сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении ТАСС.

Вечером 14 апреля стало известно, что на Казанском пороховом заводе произошел пожар, в результате которого частично обрушилась конструкция. Отмечается, что причина происшествия носит техногенный характер, при этом технологический процесс не был остановлен, угрозы жизни и здоровью людей нет.

По данным Минздрава республики, пострадали два человека, они госпитализированы. В СУ СК РФ по Татарстану добавили, что возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности, передает РИА Новости.

