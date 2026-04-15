У клуба Трампа поймали мужчину с винтовкой

Полиция Лос-Анджелеса задержала вооруженного мужчину в бронежилете у гольф-клуба президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета New York Post.

По данным издания, задержанным оказался Шон Штайнер. При нем нашли заряженную короткоствольную винтовку, раскрашенную в зеленый и фиолетовый цвета, а также заряженный револьвер. На оружии были надписи «Чего такой серьезный?» и «Давай-ка нарисуем тебе улыбку!», отсылающие к образу Джокера из фильма «Темный рыцарь».

Мужчину задержали после звонка очевидца недалеко от Национального гольф-клуба Трампа в Лос-Анджелесе. Ему предъявили обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия.

13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха. В сентябре 2024 года произошла новая попытка покушения во время игры Трампа в гольф. Стрелявшего задержали, политик не пострадал.