Раскрыта масштабная схема ухода от налогов на триллион рублей

ФСБ во взаимодействии с Генпрокуратурой и ФНС, а также совместно с СК и МВД вскрыли крупнейшую в стране теневую площадку так называемого "бумажного НДС", с оборотом свыше 1 триллиона рублей. По данным ФСБ, услугами теневиков, которые помогали формировать фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС, воспользовались более чем 40 тысяч различных компаний, в том числе и крупных налогоплательщиков. Для этого использовались более чем 4800 транзитных организаций.

По сути, компании реального сектора экономики через фирмы-однодневки проводили платежи за услуги и товары, которых не было, а потом получали за это налоговый вычет. При этом сама площадка-оператор с центральным офисом в Москве, получала свой процент с каждой фиктивной сделки.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, по местам проживания организаторов и участников противоправной схемы было проведено более 30 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области. Кроме того, обыски прошли в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центров. Изъяты документация и цифровые носители информации.

Как отметили в ФСБ, задержанные организаторы "бумажной схемы" ранее уже были судимы за незаконную банковскую деятельность. Именно они контролировали сеть многочисленных технических компаний, которые использовались для обналичивания и вывода денег в теневой оборот. Для обеспечения деятельности площадки была задействована обширная цифровая инфраструктура.

"По результатам проведенных мероприятий будут установлены все причастные к организации вышеуказанной схемы, а также ее "выгодоприобретатели" из числа юридических лиц, использовавших ее для уклонения от уплаты налогов", - подчеркнули в ФСБ.

На данный момент в ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 173.1 "незаконное образование юридического лица" и ч. 2 статьи 187 "неправомерное использование средств платежей" УК РФ. Однако перечень вменяемых статей "нелегальным налоговикам" и их клиентам, скорей всего, в ближайшее время будет расширен.