В Москве полицейские накрыли бизнес по легализации трудовых мигрантов

Шайку аферистов, занимавшихся легализацией мигрантов в России, задержали сотрудники полиции в Москве.

© Московский Комсомолец

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, 24-летний мужчина по фальшивым документам организовал фирму и стал заключать договоры с гастарбайтерами, легализуя их пребывание и работу в стране.

Также задержаны его 32-летний «куратор», передававший поддельные документы, а в офисе курьерской службы на Волгоградском проспекте — пятеро сбытчиков фальшивых документов. Выяснилось, что труд мигрантов использовался в строительной фирме, где иностранцев заставляли подписывать фальшивые трудовые договоры. Руководитель и начальник участка фирмы также задержаны.