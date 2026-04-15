В Гане священник пытался заживо закопать младенца

В Гане задержан пастор по подозрению в попытке заживо закопать пятимесячную девочку. Инцидент произошел вечером в районе Абофрем округа Атвима Мпонуа в регионе Ашанти.

© Московский Комсомолец

По данным местных властей, подозреваемым является Ричмонд Акваси Фримпонг, возглавляющий церковь Anointed Grace Prayer Ministry. Его задержали вместе с сообщником после того, как очевидец обнаружил их на мусорной свалке около 23:00 с младенцем.

Свидетель Винфред Агбах сообщил, что заподозрил неладное, подошел ближе и увидел, что ребенок жив. После этого он поднял тревогу, что позволило предотвратить преступление.

По предварительной информации, ранее мужчина утверждал, что девочка умерла, и обсуждал с местными жителями ее похороны. Представитель общины Абофрема Нана Яу Баду заявил, что не знал о том, что ребенок жив.

Девочка была доставлена в государственную больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемые задержаны и сотрудничают со следствием. Обстоятельства и мотивы произошедшего устанавливаются.