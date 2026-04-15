Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен из-за атаки ВСУ, сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, вся критическая инфраструктура и соцобъекты обеспечиваются электроэнергией от резервных дизель-генераторов.

«Запасов топлива достаточно. Поставки обеспечены», — написал мэр в своём канале на платформе МAX.

Днём ранее сообщалось, что ВСУ ударили по объекту энергоинфраструктуры в южной части Запорожской области.

Позже глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил о потере внешнего энергоснабжения на ЗАЭС после обстрела ВСУ высоковольтной линии «Ферросплавная-1».