Самолет подал сигнал бедствия в аэропорту Владивостока

В аэропорту Владивостока самолет российской авиакомпании «Аврора» подал сигнал бедствия. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, самолет RA-73680 подал сигнал бедствия около часа назад. Речь идет о коде 7700, который может означать чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.

«Судя по онлайн-картам, Airbus A319 прервал взлет и остановился в конце воздушной гавани», — говорится в публикации.

Официальной информации пока не поступало.

1 апреля самолет Boeing 737-800 рейса Москва — Новокузнецк с 92 пассажирами на борту дважды задымился после взлета и вернулся в аэропорт отправления.

11 марта самолет Airbus A319 подал сигнал бедствия во время полета в небе над Красноярским краем. Позже борт, следовавший по маршруту Красноярск – Якутск, успешно приземлился в аэропорту вылета.

Ранее летевший из Египта самолет благополучно сел в Москве после отказа автопилота.