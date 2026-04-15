В Сибири подростку дали 6,5 года за попытку теракта на железной дороге

Второй восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил несовершеннолетнего к шести с половиной годам колонии за попытку устроить теракт на железной дороге по заданию СБУ.

Об этом сообщает РИА Новости.

В январе 2025 года житель Томской области установил контакт с украинскими спецслужбами. Подросток за денежное вознаграждение согласился устроить диверсию на путях, используемых для транспортировки химически и взрывопожароопасных грузов.

Специалисты выяснили, что юноша снял накладки с рельсов для организации схода поездов, однако повреждение было своевременно обнаружено и устранено. Суд признал фигуранта виновным в государственной измене и покушении на террористический акт.

«Суд, с учётом особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, назначил П. по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее уголовное дело о совершении террористического акта было возбуждено в отношении 16-летнего жителя Московской области, совершившего поджоги на объектах транспортной инфраструктуры.