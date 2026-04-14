Что известно о взрыве в Татарстане к этому часу

14 апреля на пороховом заводе в Республике Татарстан произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В результате случилось частичное обрушение конструкции. На место прибыли подразделения МЧС и экстренные службы, проводится локализация и тушение возгорания.

Согласно предварительной информации, в результате пострадали два человека. Одна женщина получила ожоги и находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

«На месте работают две бригады скорой помощи и одна бригада медицины катастроф. Предварительно, двое пострадавших, различной степени тяжести, госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу 7 Казани», — сообщили в Минздраве.

По сообщению пресс-службы главы Татарстана, причина пожара носит техногенный характер. Подробностей о причинах ЧП в службе не предоставили. При этом, технологический процесс производства на предприятии не был остановлен — по сообщению пресс-службы, риска для здоровья сотрудников нет.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производств.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Татарстану.

В данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Отметим, что Казанский государственный казенный пороховой завод является старейшим в современной России подобным предприятием, которое выпускает порох с 1788 года. Кроме того, на заводе производят снаряды практически ко всем видам вооружения и пиротехнику.