На иноагента Венедиктова составлен административный протокол

В Москве бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, признанного иноагентом, привлекли к административной ответственности за участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России, следует из материалов суда.

В Черемушкинский суд Москвы поступил протокол в отношении бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, которого Минюст в 2022 году включил в реестр иноагентов. Заседание по делу назначено на 14 мая, к передает РИА «Новости».

Венедиктова обвиняют в участии в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России. За подобное правонарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

В судебных материалах уточняется, что речь идет о нарушении законодательства, связанного с нежелательными организациями. Венедиктов ранее неоднократно критиковал положения закона о нежелательных организациях и указывал на давление на независимых журналистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов Кара-Мурзу и Венедиктова в 2022 году. Венедиктов осенью 2024 года был второй раз оштрафован за нарушение закона об иноагентах.