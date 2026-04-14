В Дагестане часть жилого дома обвалилась из-за оползней

В дагестанском селе Уркарахе часть двухэтажного жилого дома обвалилась из-за оползней. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как рассказали очевидцы, перед обрушением они заметили большую трещину, после чего услышали скрежет. После этого дом начал разваливаться. Согласно предварительным данным, в результате никто не пострадал.

Момент обрушения попал на видео. На получившихся кадрах можно увидеть, что сначала у здания сильно накренилась одна из стенок и провалился угол. В какой-то момент вся стена рухнула.

Ранее оползни повредили 11 жилых домов в Дагестане.