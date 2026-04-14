Мужчина изнасиловал незнакомую женщину на борту самолета

Пассажир самолета надругался над женщиной, сидевшей рядом с ним на международном рейсе. Об этом пишет Daily Mail.

По данным австралийской полиции (AFP), инцидент произошел во время перелета из Сингапура в Перт (Австралия) в понедельник, 13 апреля. Мужчина сидел рядом с женщиной и, как утверждается, совершил в ее отношении недопустимые действия.

Жертва сразу обратилась к бортпроводникам, после чего ее пересадили на другое место. Экипаж также наблюдал за мужчиной до конца полета. По прибытии в аэропорт Перта самолет встретили сотрудники федеральной полиции, которые вывели пассажира для допроса.

После чего 52-летнему гражданину Индии были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Индийцу вменяют один эпизод полового акта без согласия и три эпизода непристойных действий без согласия. За первое обвинение ему грозит до 12 лет лишения свободы, за второе — до семи лет.

