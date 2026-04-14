Россиянин едва не заколол жену вилкой из-за ревности

В поселке Лесной Шиловского района полиция задержала 39-летнего мужчину, который угрожал жене расправой. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что нетрезвый супруг угрожает расправиться с ней вилкой, ей удалось отбиться от агрессора и сбежать. Прибывшие участковые задержали 39-летнего мужчину.

Выяснилось, что супруги в тот вечер распивали спиртное. Опьянев, муж припомнил жене, что однажды видел, как она оказывала знаки внимания местному жителю. Женщина отвергла упреки. Тогда, чтобы утвердить свою правоту, мужчина схватил вилку и пригрозил заколоть супругу, если она не признается в попытке измены. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

До этого в Ульяновской области мужчина устроил стрельбу в квартире после ссоры с женой. Он взял двуствольное охотничье ружье, пригрозил жене и выстрелил в стену. Оружие оказалось незарегистрированным, вместе с ружьем полицейские изъяли 16 патронов.