Тела двух мужчин нашли в квартире в подмосковном поселке Большие Вяземы. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, погибшие — 39-летний Максим П. и 40-летний Денис Т. У них нашли колото-резаные раны лица и шеи.

Других подробностей происшествия в материале не приводится.

В региональных отделениях полиции и Следственного комитета РФ информацию пока не подтвердили.

На прошлой неделе тело женщины с ножевыми ранениями нашли в подъезде дома в Петербурге.