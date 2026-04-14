В подмосковном Ступино силовики задержали пьяного «викинга» с топором

В подмосковном Ступино Росгвардия задержала пьяного мужчину в тельняшке, который бил воображаемых врагов топором у подъезда. Видео опубликовал РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным телеканала, очевидцы позвонили правоохранителям и рассказали о том, что некий дебошир размахивает топором рядом с детской площадкой.

Бойцы оперативно прибыли на место происшествия и задержали мужчину. При задержании он оказывал сопротивление, но его удалось скрутить, оперативники не пострадали.

На допросе 46-летний горожанин объяснил, что был пьян, воображал себя викингом и пытался таким образом «разогнать демонов».

Ранее сообщалось, что 18 декабря 2025 года в городе Советске Калининградской области 43-летний пьяный посетитель, недовольный музыкой, устроил погром в баре, разбил топором стойку.

13 апреля 2026 года в микрорайоне Красный Камень Нижнего Тагила пьяный хулиган с топором в руках преследовал прохожих. Полиция выехала на место и задержала дебошира.