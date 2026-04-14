Власти прокомментировали инцидент на пороховом заводе в Казани

Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова прокомментировала пожар на Казанском пороховом заводе. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы, в результате пожара произошло обрушение завода. Сообщается о пострадавших.

Уточняется, что пожар возник из-за техногенной причины. В данный момент на месте происшествия работают спасатели, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

«В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции. Причина носит техногенный характер. Есть пострадавшие. Все службы оперативно прибыли на место для устранения последний произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе.

