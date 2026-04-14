Силовики задержали в Челябинской области лидера преступной группы

Сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ Челябинской области в ходе оперативных мероприятий задержали лидера преступной группы Александра Вахрушева. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Александру Вахрушеву 51 год, ранее он был неоднократно судим. В частности, за нанесение телесных повреждений, угон автомобиля, хулиганство, кражу, управление машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Силовики провели задержание в рамках уголовного дела по статье «Вымогательство», пояснили журналисты.

Собеседник газеты заметил, что преступную группу Вахрушева связывают с Артаком Варосяном, которого считают лидером ОПГ «Артаковские».

Напомним, Артак Варосян был задержан сотрудниками УФСБ области 26 ноября 2025 года по подозрению в организации межэтнической преступной группировки. Ему предъявлены обвинения в вымогательстве и хулиганстве, 28 ноября суд отправил авторитета в СИЗО.

По словам источника, бойцы группировок Вахрушева и Варосяна причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, таких как вымогательство и незаконный оборот драгоценных металлов, которые добыты преступным путем на государственных предприятиях, в том числе на ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК, бывшее «Южуралзолото»).

Следователи рассматривают вопрос о возбуждении новых уголовных дел по эпизодам преступной деятельности Вахрушева и его ранее задержанных сообщников.

В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения. Правоохранители намереваются установить все его преступные связи в органах государственной власти и силовых структурах региона.

Ранее сообщалось, что активная работа по пресечению деятельности ОПГ в регионе ведется с прошлого года. В ноябре 2025 года силовые ведомства провели серию масштабных мероприятий в рамках кампании по декриминализации области.