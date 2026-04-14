В Казани загорелся и частично обрушился пороховой завод, есть пострадавшие

На пороховом заводе в Казани в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы Республики Татарстан Лилия Галимова.

По словам Галимовой, причина пожара носит техногенный характер. В результате ЧП есть пострадавшие, которым оказывают медицинскую помощь. Пресс-секретарь добавила, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает, а производство не остановлено.

В Минздраве республики позже уточнили, что всего пострадали двое человек.

Также власти объяснили громкий звук и волну, возникшую при пожаре. По словам пресс-секретаря главы РТ, речь идет о работе специальной системы сброса давления, созданной как раз для таких случаев.

Казанский пороховой завод является одним из старейших предприятий России, он основан в XVIII веке во времена царствования Екатерины Второй. Предприятие специализируется на производстве пороха для стрелкового оружия и артиллерии.