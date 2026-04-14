Юношу, гулявшего с «винтовкой», задержали на юго-западе Москвы

На юго-западе якобы задержали 18-летнего юношу, который гулял по улице с предметом, напоминающим винтовку. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, молодого человека заметили жители района Теплый Стан. Обеспокоенные родители распространили фотографию юноши в местных чатах. Утверждается, что молодой человек якобы проходил около школы на улице Академика Виноградова, а затем ушел в сторону леса.

«112» утверждает, что сейчас юношу доставили в территориальный отдел полиции. Правоохранители выяснили, что предмет, который был у него в руках, хоть и конструктивно схож с оружием, опасности не представляет. Также в публикации утверждается, что молодой человек не высказывал угроз и не проявлял агрессии в отношении граждан.

В феврале в Санкт-Петербурге напуганные жители жилого комплекса «Суворов» вызвали полицию, заметив в районе улицы Кушелевская дорога неизвестного мужчину в маске с предметом, похожим на огнестрельное оружие.