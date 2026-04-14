В татарстанской больнице рассказали о состоянии пострадавших при взрыве

Одна из пострадавших при пожаре на Казанском пороховом заводе находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Республиканской клинической больницы Татарстана.

«Пострадавшая 1989 года рождения находится в тяжелом состоянии, госпитализирована в реанимационное отделение», — сказали агентству.

Уточняется, что у женщины ожоги и сопутствующие травмы.

Все произошло во вторник, 14 апреля. Как сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова, на пороховом заводе в Казани произошел пожар, который привел к частичному обрушению конструкций. По ее данным, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, рассказала Галимова. По ее словам, причина случившегося носит техногенный характер, при этом технологический процесс производства не остановлен.

О взрыве в Кировском районе Казани, где находится пороховой завод, ранее сообщили местные жители. По их словам, в районе предприятия слышали хлопок, затем по району прокатилась сильная волна. В том месте, где расположено производство, также видели дым.