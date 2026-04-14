Россиянин попытался задушить военкома на похоронах бойца СВО

Суд в Удмуртии осудил жителя Красногорского района за попытку придушить военкома на похоронах бойца СВО. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

По данным следствия, военный комиссар Красногорского и Юкаменского районов в марте 2026 года выполнял обязанности по организации похорон военнослужащего в местном ДК.

58-летний подсудимый в пьяном виде вел себя дерзко, вызывающе, нарушал общественный порядок.

Руководитель военкомата сделал ему замечание, после чего фигурант схватил его за шею и сильно сжал, «причинив потерпевшему нравственные страдания и физическую боль», уточнили в пресс-службе.

Какие отношения связывали дебошира с покойным, не уточняется, пояснили журналисты.

Суд признал жителя Удмуртии виновным в насилии над представителем власти (ст. 318 УК) и назначил ему год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

«Совершая указанные действия, подсудимый осознавал, что потерпевший в силу занимаемой должности является представителем власти и находится при исполнении своих должностных обязанностей», — отметили в пресс-службе.

Приговор был смягчен в связи с тем, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что 3 ноября 2022 года пьяный забайкалец напал на военного комиссара Приаргунского района, который пришел вручить извещение о гибели его родственника в спецоперации.