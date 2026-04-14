В Подмосковье задержан мужчина, бросавшийся на демонов с топором

Неадекватного гражданина, бросавшегося на прохожих с топором, задержали росгвардейцы в подмосковном Ступино.

Как сообщили «МК» в Главном управлении Росгвардии по Московской области, неизвестного, вооруженного топориком, заметили во дворе жильцы дома по улице Овражная.

Стражам порядка удалось задержать психопата, которым оказался 46-летний нетрезвый местный житель. Он пояснил, что таким образом пытался разогнать демонов. Задержанного передали сотрудникам полиции.