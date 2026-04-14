Прокурор запросил до 18 лет колонии производителям наркотиков в Подмосковье

Прокурор запросил до 18 лет колонии для пятерых злоумышленников, которые произвели 8,5 килограмма мефедрона в Подмосковье. Им вынесут приговор 13 мая.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— По итогам судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 18 лет. Суд удалился в совещательную комнату до 13 мая 2026 года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Подозреваемые варили мефедрон в нарколаборатории в Одинцовском городском округе с декабря 2022-го по март 2023-го. Часть наркотиков они успели сбыть путем закладок.

Ранее Мособлсуд назначил наказание пятерым украинцам, которые произвели 49 килограммов наркотиков. Их отправили за решетку на срок до 19,5 года. Мужчины также должны выплатить штрафы.