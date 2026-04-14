Басманный районный суд столицы заочно приговорил актера Артура Смольянинова (*признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«Приговором Басманного районного суда Смольянинов признан виновным по пп. б, д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, ему заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», – заявили в суде.

Также ему запрещено администрирование сайтов и интернет-страниц сроком на четыре года.

Смольянинову* заочно запросили почти 10 лет колонии за фейки об армии

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что Смольянинова оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации ВС РФ из-за критики действий российской армии в интервью, размещенном на видеохостинге YouTube.