В Калужской области сын пытался заживо сжечь мать

В Калужской области суд вынес приговор 36-летнему жителю Боровска, обвиняемому в нападении на собственную мать. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в марте 2025 года мужчина потребовал у 60-летней матери сотовый телефон. Женщина отказалась, разозлившись, сын облил ее и дом бензином, поджег и скрылся, забрав телефон. Пострадавшей удалось выйти на улицу и попросить о помощи.

С обширными ожогами тела ее доставили в больницу, но спасти не смогли. Поджигателя задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2024 года он оформил на имя матери займ и присвоил деньги. Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима.

До этого в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми. Обвиняемый поджег легковоспламеняющийся материал, найденный на веранде, и засунул его под входную дверь и скрылся. Семья вовремя обнаружила огонь и самостоятельно потушила возгорание. Суд отправил мужчину под стражу, возбуждено уголовное дело.