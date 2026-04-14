Житель Тюмени забрал у пенсионерки из Химок 3,2 миллиона рублей

Житель Тюмени, работавший на телефонных мошенников, забрал у пенсионерки из Химок более 3,2 миллиона рублей. Женщину обманули, запугав уголовной ответственностью.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратилась 65-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба составила более 3,2 миллиона рублей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленники сообщили женщине, что от ее имени неизвестные оформили кредит и пытались перевести деньги на Украину. Мошенники убедили пенсионерку, что якобы предотвратили преступление, однако теперь ей следует передать курьеру все сбережения, чтобы не угодить в колонию.

В отношении пособника аферистов завели уголовное дело. Подозреваемого отправили в СИЗО. Полиция устанавливает личности кураторов фигуранта.

Ранее пожилой мужчина, проживающий в Балашихе, поверил мошенникам и передал курьеру около двух миллионов рублей. Аферисты сообщили пенсионеру, что доступом к его счетам завладели неизвестные, которые могут «задонатить» украинской армии. Силовики задержали курьера. В его отношении возбудили уголовное дело.