Смольянинову* заочно запросили почти 10 лет колонии за фейки об армии

ктеру Артуру Смольянинову* (внесен в список иноагентов Минюстом РФ, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом) заочно запросили 9 лет и 10 месяцев колонии по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно версии следствия, Смольянинов*, находясь за пределами России, дал интервью интернет-изданию «Новая газета. Европа» (признано нежелательным в РФ). В нем он рассказал об обстреле Вооруженными силами России жилого дома в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, которая повлекла за собой гибель мирных жителей — согласно решению следствия, эта информация является заведомо ложной.

Помимо 10 лет лишения свободы, Смольянинову* также запретили администрировать интернет-сайты сроком на 5 лет. Во время разбирательства прокурор призвал суд снять арест, наложенный на 5 миллионов рублей актера, которые хранятся в банке.

Напомним, что в 2023 году Смольянинова* внесли в реестр иноагентов, террористов и экстремистов. В 2025 году его объявили в международный розыск, заочно арестовали и наложили арест на его имущество.

Ранее Смольянинова* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах.

