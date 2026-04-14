В Тюмени следователи ищут родителей младенца, найденного мертвым в сумке

В Тюмени следователи продолжают поиски родителей ребёнка, тело которого нашли в сумке в лесополосе недалеко от жилых домов.

Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК России по региону Людмилу Галстян.

Сумку с телом новорождённого обнаружили 12 апреля в лесополосе возле домов на улице Игримской. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Назначен комплекс экспертиз для установления причин смерти», — добавила Галстян.

В ноябре в Свердловской области завершилось следствие по делу об убийстве трёхлетнего ребёнка, в котором обвинялась его мать — 41-летняя жительница Новоуральска.