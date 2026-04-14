Соседка пропавшей под Самарой трехлетней девочки рассказала, как она потерялась

Пропавшую в Самарской области девочку оставили около своего дома старшие сестры, полагая, что она вернется сама. Об этом рассказала соседка семьи Лариса.

© Вечерняя Москва

По ее словам, 13 апреля ее внук на улице познакомился с трехлетней Луизой и ее сестрами. После прогулки он пригласил девочек в гости, а потом пошел провожать их домой. Это произошло примерно в 15:30 по Москве.

— По дороге он дал старшей сестре свой велосипед. Она решила покататься, а сестер отправить домой, — поделилась соседка.

После этого, по словам женщины, ребята оставили Луизу одну примерно в ста метрах от дома, думая, что девочка сможет вернуться сама. Однако этого не произошло, после чего начались поиски ребенка.

Лариса также добавила, что у Луизы есть еще два брата. Один из них — старший ребенок в семье, а второй — младенец. Также она рассказала, что семья Луизы не проживает постоянно в деревне, а приезжает сюда из города, как на дачу, передает ТАСС.

Девочка пропала в деревне Сухарь Матак в Исаклинском районе 13 апреля. Она ушла гулять со старшими детьми и не вернулась. Ее нашли спустя сутки. Сейчас она с родителями, с ней все хорошо.