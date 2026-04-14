$76.2589.14

В Уфе часть здания рухнула на детскую площадку

Российская Газета

В Уфе часть здания рядом с домом по проспекту Октября, 60/1 рухнула на детскую площадку. Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов.

© Российская Газета

По его словам, это был тепловой пункт, в котором ведется реконструкция. Как раз сегодня его демонтировали подрядчики.

- К счастью, никто не пострадал. Рабочие обещали оперативно убрать строительный мусор вблизи прилегающей территории. На сколько работы соответствуют правилам безопасности - проверят надзорные органы, - отметил чиновник..