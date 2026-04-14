В Курске огласили приговор подрядчику, строившему фортификации в регионе

Директор курской строительной фирмы Игорь Ругаев получил восемь лет колонии общего режима по делу о возведении фортификационных сооружений в Курской области.

Об этом сообщили в пресс-службе судов по региону.

«Суд признал Ругаева виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и назначил ему восемь лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 6 миллионов 301 тысяча 643 рубля 96 копеек, с ограничением свободы на один год», — говорится в сообщении.

7 апреля к восьми годам лишения свободы был приговорен Дмитрий Шубин, выступавший посредником при передаче взяток экс-губернатору Курской области. Суд Курска также назначил ему штраф «в размере 380 миллионов рублей в доход государства».

Перед этим Курский суд приговорил бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова к 17 годам лишения свободы по делу о взятках.

Его признали виновным по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере. Свою вину бывший чиновник признал.