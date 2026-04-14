Юноша напал на сестру, поджег ее и изнасиловал в Вологодской области

В Вологодской области юноша напал на свою сестру, облил ее бензином, поджег, а потом изнасиловал. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в городе Устюжна. Местный 21-летний житель, находясь в котельной, ударил свою сестру по голове, а затем взял канистру с бензином, облил горючей жидкостью и поджег ее.

— Далее устюжанин, используя беспомощное состояние потерпевшей, совершил с ней половое сношение и длительное время не выпускал ее из помещения котельной, — говорится в сообщении.

16 февраля 2026 года мужчина был задержан, 18 февраля в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь Устюженский районный суд продлил срок содержания обвиняемого под стражей до 15 мая 2026 года, говорится в материале.

