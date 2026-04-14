В Устюжне юноша облил сестру горючим, поджег и изнасиловал

В Устюжне продлили арест 21-летнему юноше, который пожег и изнасиловал свою сестру. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Инцидент произошел в декабре прошлого года в котельной на улице Карла Маркса. По версии следствия, молодой человек чем-то ударил сестру по голове, а затем облил ее бензином из канистры и поджег. Когда пострадавшая находилась в беспомощном состоянием, он изнасиловал ее. После этого брат еще длительное время не выпускал жертву из котельной. Юношу задержали 16 февраля 2026 года и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и незаконном лишении свободы. Суд продлил срок содержания молодого человека под стражей до 15 мая текущего года.