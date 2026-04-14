Женщину изнасиловали несколько мужчин у церкви после вечеринки

Женщина была изнасилована несколькими мужчинами возле церкви в Эпсоме (Великобритания) после того, как вышла из местного ночного клуба ранним утром. Полиция Суррея сейчас проводит обширное расследование, чтобы установить личности и местонахождение нападавших.

Молодая женщина сообщила, что на неё напали возле церкви Эпсома после того, как она вышла из ночного клуба. Как считается, изнасилование произошло между 2 и 4 часами ночи, преступники оставили жертву в шоке. Детектив-инспектор Айне Мэтьюз заявила, что это чрезвычайно неприятный инцидент, пострадавшей оказывают помощь специалисты, а расследование находится на ранней стадии, причем команда полицейских проводит обширные расследования, чтобы установить личность и местонахождение подозреваемых.

Полиция работает в ускоренном темпе, чтобы составить представление о нападавших, и поделится подробностями, как только сможет, а офицеры остаются в этом районе. В рамках расследования полиция хочет поговорить со всеми, кто находился в этом районе в предполагаемый отрезок времени ночи и видел или разговаривал с женщиной в возрасте 20 лет, попавшей в беду.

Клуб находится всего в нескольких минутах ходьбы от методистской церкви Эпсома на Эшли-роуд, которая расположена за углом от Хай-стрит. Представитель полиции Суррея пояснил, что на данном раннем этапе у полиции нет полных описаний подозреваемых, и они усердно работают над этим, понимая, что жертва очень потрясена, а специалист по связям с пострадавшими от сексуальных преступлений помогает ей в ее собственном темпе.

Полиция распространяет обращение, чтобы получить информацию от всех, кто, возможно, видел жертву в бедственном положении, у кого были записи с камер наблюдения в тот момент или кто заметил что-либо вызывающее беспокойство.

Член парламента от Эпсома и Эвелла Хелен Магуайр заявила, что она потрясена известием о серьезном нападении, и её мысли с пострадавшей в это тяжелое время, подчеркнув, что важно, чтобы полиция могла беспрепятственно проводить расследование, и призвала людей воздерживаться от спекуляций, особенно в интернете.