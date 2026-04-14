Москвич обманул клиентов на 2,7 миллиона рублей под предлогом продажи шуб

Житель столицы обманул пятерых женщин, которые обращались к нему для покупки шуб. Они перевели злоумышленнику деньги в качестве предоплаты, но товар не получили. Сумма ущерба достигала около 2,7 миллиона рублей.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Посредством мессенджера вел переписки с лояльной базой клиентов, и под предлогом изготовления меховых изделий, путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, брал полную предоплату на свою банковскую карту, после чего переставал выходить на связь. Общая сумма материального ущерба составила около 2,7 миллиона рублей, — рассказали на сайте ведомства.

Мужчину поймали после того, как в полицию обратилась одна из женщин. Она перевела подозреваемому 550 тысяч рублей. Силовики задержали фигуранта на проспекте Маршала Жукова. Правоохранители забрали у него четыре банковские карты, куда поступили деньги от потерпевших. В отношении злоумышленника завели пять уголовных дел. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее учитель физкультуры обманул 25 родителей учеников столичной школы. Он получил от них около двух миллионов рублей под предлогом сбора средств для поездки детей в спортивный лагерь и покупки формы для них. В итоге мужчина не выполнил свои обещания, а сам уволился с работы. Его нашли и задержали. В отношении физрука завели уголовное дело.