Девочка, найденная в Самарской области, не подвергалась противоправным действиям

Трехлетняя девочка, которая пропала и была найдена живой в Самарской области, не подвергалась каким-либо противоправным действиям.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в ГУ МВД по региону.

— Ребенок передан законному представителю. В настоящее время несовершеннолетняя находится в медицинском учреждении, — добавили в пресс-службе.

Тем временем сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.

До этого сестры Марина и Ирина пропали в Санкт-Петербурге. Журналисты выяснили, что девочек забрала их мать, которая проживает в секте «Царская империя»*.

Затем девочки прислали родственникам видеообращение, в котором «отрекаются от паспортов». Чем известна эта секта и как девочки могли в нее попасть — в отдельном материале «Вечерней Москвы».

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.