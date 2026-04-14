Уголовное дело против экс-губернатора Юревича передали в столичный суд

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, передали для рассмотрения в столичный суд. Экс-чиновник обвиняется в получении взятки и незаконном хранении оружия.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Постановлением Центрального районного суда г. Челябинска от 06.04.2026 года уголовное дело в отношении Юревича М.В., Москалюка А.Е. передано по подсудности в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу, — рассказали на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Юревич и его подчиненный Александр Москалюк находятся в розыске. Они скрываются за границей. По данным следствия, экс-губернатор Челябинской области получил две взятки в особо крупном размере. Одну из них ему передал бывший министр здравоохранения региона Виталий Тесленко. Москалюк же обвиняется в посредничестве в преступлении.

У фигурантов арестовали имущество на сумму более 700 миллионов рублей.