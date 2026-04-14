Силовики задержали москвича, перевозившего мефедрон из Ленобласти в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов задержали на трассе М-11 «Нева» в Новгородском районе москвича, перевозившего партию мефедрона. Он забрал наркотики из тайника в Ленинградской области и должен был доставить их в Подмосковье.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

— Новгородские полицейские пресекли транспортировку партии мефедрона из Ленобласти в Подмосковье, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина прятал наркотики под задним пассажирским сиденьем. Именно там силовики нашли пакет со свертками с мефедроном. Общая масса перевозимых наркотиков составила свыше пяти килограммов. В отношении москвича завели уголовное дело. Его отправили в СИЗО. Полицейские устанавливают соучастников преступления.

Ранее в столице поймали троих мужчин, которые приобрели партию наркотиков и перевезли ее на арендованном Mercedes-Benz G-Class в обвесе Brabus. У злоумышленников нашли более пяти килограммов веществ. В квартире, где задержали подозреваемых, обнаружили 16 свертков с коноплей. В отношении мужчин завели уголовное дело. Они находятся под стражей.