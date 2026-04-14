Следователи раскрыли подробности о стрельбе в школе Петербурга

Школьник из школы в Петербурге, предварительно, не стрелял из ракетницы в девушку намеренно. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, молодой человек достал сигнальную ракетницу во время урока, и та выстрелила. В этот момент рядом находилась одноклассница, которая попала под огонь случайно.

О том, что молодой человек не стрелял, заявила и его мать. Как сообщает 78.ru, на уроке юноше нужно было достать какие-то вещи из рюкзака, но сработала ракетница.

«Следователем проводится осмотр места происшествия, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в ведомстве.

Изначально предполагалось, что молодой человек напал на школьницу намеренно. Некоторые СМИ сообщали об ожогах у пострадавшей и том, что ее готовят к госпитализации. В СК информацию о травмах не уточнили.