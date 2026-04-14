«Все вместе лежат»: эксперт предположил, что могло произойти с Усольцевыми

Пропавшая прошлой осенью в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла отравиться угарным газом. Эту и еще несколько версий пропажи выдвинул бывший альпинист и экс-спасатель Юрий Раилко.

Эксперт предположил, что семейство могло спрятаться от непогоды и потеряться в тумане из-за отсутствия ориентиров.

Раилко не исключает также версию того, что Усольцевы могли найти укрытие, пытаться развести костер и отравиться угарным газом.

— И так они все вместе лежат. Такой вариант хоть и маловероятен, но возможен, если они в каком-то герметичном, невентилируемом убежище были. Пещеры от того места, где они пропали, далеко. Если только это был какой-то глухой грот. Но опять же, была ли у них газовая горелка — большой вопрос, — заявил альпинист в беседе с Aif.ru.

До этого сын пропавшей вместе с семьей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что примет участие в поисках матери, как только они возобновятся.

По словам адвоката Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрия Кравченко, Усольцевых могут признать погибшими по решению суда спустя полгода после пропажи.